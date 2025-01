Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em dados e noticiário corporativo

Por Sergio Caldas São Paulo, 08/01/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, após dados econômicos fracos da Alemanha e à espera de indicadores da zona do euro e dos EUA. O noticiário corporativo, com destaque para o setor petrolífero, também está no radar.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,28%, a 516,10 pontos.

Mais cedo, a Alemanha - maior economia europeia - decepcionou com quedas inesperadas nas encomendas à indústria e vendas no varejo de novembro, fator que levou ao enfraquecimento do euro ante o dólar. Logo mais, a zona do euro divulga atualizações sobre a inflação ao produtor (PPI, pela sigla em inglês) e de confiança de diferentes setores do bloco. Nas próximas horas, o foco vai se voltar para dados dos EUA sobre o mercado de trabalho, em especial a pesquisa da ADP sobre vagas criadas pelo setor privado.