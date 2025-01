Superávit da balança vai a US$ 74,6 bi em 2024

A balança comercial registrou superávit de US$ 4,8 bilhões em dezembro, o que levou o saldo do País a fechar 2024 em US$ 74,6 bilhões, 24,6% a menos do que o acumulado de 2023 - de US$ 98,9 bilhões, que foi recorde da série histórica (iniciada em 1989). O dado foi divulgado nesta segunda, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

O valor do ano passado foi alcançado com exportações de US$ 337 bilhões (baixa de 0,8% ante 2023) e importações de US$ 262,5 bilhões (avanço de 9% ante o ano anterior, refletindo principalmente o aumento do nível de atividade do mercado interno). Para este ano, a pasta projetou um superávit entre US$ 60 bilhões e US$ 80 bilhões, sem cravar um número.