Haddad: pacote é coerente com realidade a partir do 2º semestre de 2024 e hiato do produto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, em entrevista à GloboNews, que o pacote fiscal aprovado foi um "programa de contenção" de gastos, a partir de considerações do governo com o cenário externo e a inflação. Segundo Haddad, as medidas foram pensadas para enfrentar o desafio que surgiu no segundo semestre do ano passado, quando a taxa do PIB atingiu patamares que começaram a preocupar tanto pela lado da inflação como da perspectiva com as contas externas.

Ele defendeu que o pacote é coerente com a necessidade observada em relação ao hiato do produto no País.