Bolsas de NY fecham em queda após dados econômicos reduzirem espaço de alívio do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 7, após dados econômicos induzirem uma alta das taxas de juros dos Treasuries, levantando dúvidas sobre o espaço para o Federal Reserve (Fed) promover felxibilização monetária neste ano. O Nasdaq liderou as perdas puxado pela empresa de software MicroStrategy. Na direção oposta, a Moderna saltou e atenuou a queda do S&P 500 depois da primeira morte por gripe aviária foi relatada nos Estados Unidos. A Moderna é uma das poucas empresas farmacêuticas que, atualmente, desenvolve uma vacina para a gripe aviária H5N1

O índice S&P 500 fechou em baixa de 1,11%, a 5.909,03 pontos, e o Nasdaq caiu 1,89%, a 19.489,68 pontos. Já o Dow Jones teve queda de 0,42%, a 42.528,36 pontos.