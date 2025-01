XP adquire participação na Center Investimentos, que mira R$ 25 bi em 5 anos

A expectativa da Center é alcançar R$ 25 bilhões sob assessoria nos próximos cinco anos, com aumento da equipe atual de cem para cerca de 300 pessoas.

A XP e a Center Investimentos anunciaram nesta segunda-feira, 6, a assinatura de um acordo que prevê o ingresso da XP como acionista do grupo econômico da Center. A aquisição de uma participação minoritária tem como objetivo acelerar o desenvolvimento do negócio. O valor da transação não foi divulgado.

"A Center é um dos escritórios referência em assessoria no País e materializa muito do que acreditamos em termos de excelência na prestação de serviço e qualidade operacional. São especializados nas práticas de gestão e possuem uma capacidade diferenciada de gerir um negócio com cada vez mais complexidade", diz Bruno Ballista, sócio responsável pela área de Assessoria e Relacionamento com o Cliente XP, em nota.

Ele destaca também a presença da Center em diferentes cidades no interior do Paraná e o atendimento no segmento pessoa jurídica.

Para entregar as projeções e alcançar R$ 25 bilhões sob custódia até 2030, a Center informa que vai apostar na contratação de profissionais sêniores do mercado; reforçar seu programa de formação de assessores em parceria com universidades; e investir na captação digital para atingir regiões nas quais ainda não chegaram presencialmente.

"Ao unir forças com a XP, como sócia estratégica, adquirimos a capacidade de escalar o nosso modelo de negócio", afirma Jocimar Correia, presidente executivo (CEO) da Center.