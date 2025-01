Trump sugere que política de tarifas pode ser benéfica à U.S. Steel e questiona venda

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta segunda-feira, 6, que deve adotar uma política de tarifas a importações que, para ele, serão benéficas à U.S. Steel. Em publicação na rede social Truth Social, o republicano questionou a venda da siderúrgica para a rival japonesa Nippol Steel, que foi bloqueada pelo atual presidente americano, Joe Biden.

"Por que iriam querer vender a U.S. Steel agora quando as tarifas a tornarão uma empresa muito mais lucrativa e valiosa?", escreveu Tump. "Não seria legal ter a U.S. Steel, que já foi a maior empresa do mundo, liderando a movimento em direção à grandeza novamente? Tudo isso pode acontecer muito rapidamente!", acrescentou.