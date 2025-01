PMI de serviços do Brasil cai a 51,6 em dezembro, diz S&P Global; PMI composto recua a 51,5

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil caiu para 51,6 pontos em dezembro, após 53,6 em novembro, de acordo com dados divulgados pela S&P Global nesta segunda-feira, 6. Apesar de o resultado ainda indicar expansão da atividade de serviços (os dados acima de 50 indicam o movimento), este foi o crescimento mais fraco observado em 2024.

"As pressões elevadas sobre os custos parecem ter levado as empresas a adotar uma postura mais cautelosa em relação à atividade de serviços", avalia Pollyanna De Lima, diretora Associada Econômica da S&P Global Market Intelligence. Ela também destaca que os clientes se tornaram mais cautelosos com seus gastos, dado o aumento da inflação e os custos de empréstimos em nível elevado.