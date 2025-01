Petróleo fecha em queda, apesar de impulso do câmbio e perspectivas de sanções

Os contratos futuros de petróleo perderam o ímpeto de mais cedo e fecharam em queda nesta segunda-feira, 6, após terem tocado o maior valor desde abril do ano passado, apoiados por um dólar enfraquecido e pelas expectativas de sanções mais rigorosas contra a Rússia e o Irã. Os preços também foram impulsionados pelas perspectivas de uma demanda mais forte de combustíveis devido às previsões meteorológicas mais frias.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para fevereiro fechou em queda de 0,54% (US$ 0,40), a US$ 73,56 o barril, enquanto o Brent para março, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,27% (US$ 0,21), a US$ 76,30 o barril.