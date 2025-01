Mercado estende correção técnica e taxas caem, com ajuda do câmbio

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 14,97%, de 15,08% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2027, em 15,34%, de 15,50%. O DI para janeiro de 2029 fechou com taxa de 15,04%, de 15,33%. A exemplo dos últimos dias, o alívio se deu sem respaldo de giro, que manteve-se abaixo da média padrão, uma vez que muitos players ainda estão em recesso e, além disso, a agenda e o noticiário têm sido escassos nesses dias.

Os juros futuros fecharam em queda nesta segunda-feira, 6, ainda em correção de excessos dos prêmios embutidos na curva nas últimas semanas, hoje embalada pela melhora do câmbio. O fator técnico acabou se sobrepondo à piora nas medianas de inflação, juros e câmbio trazidas no Boletim Focus.

"Em novembro e dezembro, o movimento foi muito forte, com as taxas precificando Selic acima de 16%. É bastante, mas está corrigindo. O movimento do dólar hoje ajudou. Dá para começar a pensar em aplicar um pouco", resumiu o economista-chefe do Banco Bmg, Flávio Serrano. O dólar à vista caiu 1,13%, para R$ 6,1125.

O apetite ao risco no câmbio que beneficiou também a curva de juros foi atribuído, em boa medida, à reportagem do jornal The Washington Post afirmando que o presidente dos EUA, Donald Trump, restringiria a aplicação de tarifas de importação durante seu governo a alguns setores. Trump negou a informação, à qual chamou de "fake news", o que, porém, não interferiu no bom humor do mercado.

Desde o começo da semana passada, as taxas dos contratos mais líquidos já devolveram até 60 pontos-base, mas ainda seguem em níveis elevados, com o miolo e parte dos vencimentos longos resistindo na casa dos 15%. A precificação de Selic terminal nos DIs no meio da tarde ainda era agressiva, entre 16,25% e 16,50%, segundo Flávio Serrano. Para o Copom de janeiro, a curva projetava alta de 125 pontos-base e para o Copom de março, em torno dos 100 pontos sinalizados pelo último Copom.

A precificação da curva está acima do que trouxe hoje o Boletim Focus. A mediana para o fim do ciclo, projetado para o fim de junho, subiu a 15%, sem indicação de cortes para este ano. Apesar do aumento da expectativa para a Selic, as projeções de inflação voltaram a piorar, com as medianas para 12 meses à frente (4,96%) e 2025 (4,99%) já flertando com 5%. A mediana para câmbio no fim de 2025 subiu de R$/US$ 5,96 para R$/US$ 6.