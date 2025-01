Ibovespa retoma 120 mil pontos com correção após alívio sobre tarifas dos EUA

O Ibovespa sobe desde cedo e consegue recuperar o nível dos 120 mil pontos que havia perdido na sexta-feira, 3, quando encerrou a sessão no seu menor valor em pontos desde novembro de 2023. O movimento tem como justificativa um "ajuste de preços" técnico, com mais de 80% da carteira teórica no positivo, em dia de queda dos juros futuros e do dólar. Ações cíclicas e do setor financeiro puxaram os ganhos, mas as blue chips Vale e Petrobras figuraram entre as maiores quedas.

A alta da Bolsa "parece um movimento de repique muito mais por fator de preço do que por algo mais fundamentado", na avaliação do analista de ativos da Monte Bravo, Bruno Benassi.