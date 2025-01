Bolsas da Europa: techs impulsionam Paris e Frankfurt em meio a dados, mas Londres cai

São Paulo, 06/01/2025 - A maior parte das principais bolsas da Europa começa a primeira semana completa de 2025 em alta, com o setor de tecnologia em destaque após a Microsoft anunciar investimento bilionário na inteligência artificial. Londres, porém, emerge como uma das exceções no pregão, sob o peso do rebaixamento de importantes ações.

O subíndice de techs avançava 2,77%, a 834,32 pontos. O movimento acompanha uma euforia global que também impulsionou os papéis do segmento em Seul e Taiwan, em reação ao anúncio dos planos da Microsoft de investir cerca de US$ 80 bilhões em data centers de IA em todo o mundo este ano.

Os negócios acionários responderam pouco à sequência de índices de gerentes de compras (PMI) na região, mas a reação foi notável no câmbio e na renda fixa. Em particular, os PMIs de serviços superaram as leituras prévias na Alemanha e na zona do euro. Assim, o euro acelerou alta e subia a US$ 1,0352. Por outro lado, o mesmo indicador no Reino Unido veio ligeiramente abaixo da estimativa inicial.

Nas próximas horas, o foco se voltará para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) da Alemanha em dezembro. Na agenda da semana, os pontos altos vêm dos EUA: ata do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira e o relatório payroll de empregos na sexta-feira.

