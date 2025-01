Bolsas da Europa fecham em alta, com chance de menos tarifas por Trump e entusiasmo com techs

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta segunda-feira, 6, com a possibilidade de tarifas menos agressivas na administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiando ativos de risco, com destaque para as montadoras. Outro setor que ganhou impulso foi o de tecnologia, em meio a um renovado entusiasmo com as perspectivas para a inteligência artificial. Entre os indicadores, o destaque foi a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha, que veio acima do esperado.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,94%, a 512,96 pontos.