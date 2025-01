Neurotech: busca por crédito sobe 12% em novembro/24 ante um ano; 2º mês seguido de alta

A procura por financiamento no Brasil cresceu pelo segundo mês consecutivo na comparação interanual. Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) registrou alta de 12% em novembro de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. No confronto com outubro do ano passado, contudo, o indicador que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços no País teve queda de 2%. O avanço em outubro e novembro em 2024 ante um ano atrás não acontecia desde junho de 2023, diz Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech e responsável pelo indicador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O crescimento do INDC na comparação interanual foi puxado por Serviços e Bancos (e outras instituições financeiras), que apresentaram expansão de 30% e 18%, respectivamente. Já o Varejo registrou recuo de 1% no período, mas não foi suficiente para travar o bom momento registrado pelo indicador.

"Mesmo em um momento ainda de recuperação da economia brasileira, observamos um comportamento mais otimista entre os consumidores e, consequentemente, mais animador para a oferta de crédito", afirma Heimann. A expansão do INDC no penúltimo mês do ano passado em relação a novembro de 2023 reflete em parte os efeitos da Black Friday, que incentiva o consumo especialmente no varejo, e tem grande influência positiva, conforme a executiva da Neurotech. "Novembro já se tornou um mês atípico com a consolidação desse tradicional período de descontos e ofertas atraentes no Brasil. Ainda assim, quando comparamos com o ano passado, percebemos que houve uma melhora de fato", avalia Heimann, que estima um ano de 2025 com perspectivas animadoras para o mercado de crédito.