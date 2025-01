Imposto sobre compras internacionais cai para 3,38% e promete zerar até 2028

A medida aplica-se exclusivamente a compras no exterior feitas com cartões de crédito ou pré-pagos carregados para este fim.

Confira o cronograma de redução do IOF para compras internacionais com cartões de crédito e pré-pagos:

Mudanças no âmbito da liberalização cambial

De acordo com o Banco Central (BC), as mudanças no cronograma de redução do IOF integram um conjunto de medidas que buscam facilitar a circulação de capitais no país, reduzindo burocracias e promovendo maior abertura econômica.

Exemplos de mudanças que podem gerar impacto positivo: