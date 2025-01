Dólar cai e testa faixa dos R$ 6,13; volume baixo e fluxo ditam movimento

O dólar voltou a operar em queda na manhã desta sexta-feira, 3, e chegou a recuar para a faixa dos R$ 6,13 no mercado à vista, reduzindo as perdas na sequência. Com o noticiário fraco e o volume de negócios reduzido, a cotação oscila ao sabor do fluxo do dia e de ajustes de posições após o encerramento de 2024, segundo o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

"Há desmonte de posições compradas. O exportador precisa pagar contas e aproveita que o dólar está acima de R$ 6. O que a gente vê agora é acomodação por conta de falta de negócios", afirmou Galhardo.