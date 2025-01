Bolsas da Europa operam em baixa, com persistentes incertezas econômicas e liquidez contida

Mais uma vez, Paris lidera as perdas, com o índice CAC 40 em baixa de 0,91%. Ações expostas à economia chinesa estão entre os destaques negativos, à medida que investidores absorvem os sinais de fraqueza da atividade no país asiático. É o caso do setor de artigos de luxo: no horário citado acima, Kering cedia 3,37% e Louis Vuitton baixava 2,05%.

Os papéis de mineradoras também puxam os negócios para baixo. Em Londres, Antofagasta marcava desvalorização de 1,61%, acompanhada de Anglo American (-1,39%), Rio Tinto (-1,15%) e Glencore (-0,99%). Assim, o índice FTSE perdia 0,09%.

Sem eventos econômicos relevantes na agenda do Velho Continente hoje, investidores fixam as atenções nos Estados Unidos, onde leitura do índice de gerentes de compras (PMI) e declarações do presidente do Federal Reserve (Fed) de Richmond, Tom Barkin, ficam no radar.