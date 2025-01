Bolsas da Ásia fecham sem direção única, em quadro de incertezas nos mercados globais

São Paulo, 03/01/2025 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta sexta-feira, em um começo de ano marcado por mau humor nos mercados globais diante de múltiplas incertezas sobre as principais economias do planeta, incluindo a da China.

Dados recentes que indicaram desaceleração da indústria chinesa renovaram preocupações sobre a saúde da atividade econômica. Neste cenário, os rendimentos dos títulos públicos do país asiático voltaram a alcançar mínimas históricas, enquanto o yuan caiu ao menor nível em mais de um ano no mercado onshore ante o dólar.

Assim, o índice Xangai Composto encerrou a sessão em baixa de 1,57%, a 3.211,43 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,65%, a 1.856,46 pontos. O índice CSI 300, que reúne as principais ações da China continental, caiu 1,18%, a 3.775,16 pontos, no menor nível desde outubro do ano passado.

Por outro lado, o índice Hang Seng, em Hong Kong, avançou 0,70%, a 19.760,27 pontos. O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou uma operação de swap que mobilizou 55 bilhões de yuans para 20 instituições financeiras em um programa de apoio ao mercado.

Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,33%, a 22.908,30 pontos. Já o Kospi, de Seul, ganhou 1,79%, a 2.441,92 pontos, apesar da contínua crise política na Coreia do Sul, onde uma tentativa de prisão do presidente afastado do país, Yoon Suk Yeol, fracassou. A Bolsa de Tóquio permaneceu fechada por conta de um feriado local.