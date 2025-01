Taxas de juros recuam com Treasuries, mas esbarram em nova alta do dólar

As taxas de juros negociadas no mercado futuro brasileiro operaram em leve baixa em toda a extensão da curva na primeira hora de negociação desta quinta-feira, 2, em linha com a queda dos juros dos Treasuries, mas limitadas pela alta moderada do dólar, que superava os R$ 6,21 no mercado à vista e os R$ 6,24 no futuro.

O recuo das taxas é maior nos trechos curtos, com os longos mostrando ainda resistência à redução de prêmios, por conta das incertezas do cenário fiscal. No dia 30, último pregão de 2024, houve altas superiores a 20 pontos-base nas taxas intermediárias e longas.