PMI industrial do Brasil cai a 50,4 em dezembro, de 52,3 em novembro, diz S&P Global

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu a 50,4 pontos em dezembro de 52,3 pontos em novembro, segundo dados divulgados pela S&P Global. A leitura de dezembro foi igual à de agosto, quando o índice bateu a menor marca de 2024, mas por estar acima de 50 pontos ainda indica expansão da atividade.

A avaliação da S&P é de que o setor industrial no País continuou crescendo porque a resiliência da demanda sustentou novos aumentos no volume de novos pedidos, na produção e no nível de emprego, mas a taxas mais tímidas, "indicando que os produtores de bens podem estar começando 2025 em uma base um pouco mais fraca", atenta Pollyanna De Lima, diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, em relatório.