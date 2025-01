Mendonça proíbe atuação nacional de casas de apostas autorizadas pela Loterj

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da União e proibiu a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) de explorar atividades de loterias e jogos eletrônicos fora do Estado.

Na decisão liminar, Mendonça determinou que a Loterj e o Estado do Rio de Janeiro cessem as atividades em 5 dias, com o retorno da obrigatoriedade do uso da geolocalização para comprovar que as apostas são realizadas no território estadual.