Lançado edital para triplicar sistema de videomonitoramento do Porto do Mucuripe

Porto do Mucuripe terá novo sistema de segurança / Crédito: Fco Fontenele

A Companhia Docas do Ceará (CDC), administradora do Porto do Mucuripe, lançou edital de licitação para triplicar a cobertura de câmeras do sistema de segurança. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Pretensão é ter câmeras de visão noturna e reconhecimento facial.