IPC-S sobe 0,31% em dezembro ante recuo de 0,13% em novembro e fecha 2024 com alta de 3,99%

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,31% no encerramento de dezembro, após registrar recuo de 0,13% em novembro. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 2, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice encerra 2024 com alta de 3,99%.

A alta de 0,31% superou a mediana das previsões de 0,27% encontrada na pesquisa com o mercado financeiro feita pelo Projeções Broadcast. O intervalo das estimativas ia de 0,24% a 0,69%. Em relação ao dado de 2024, o resultado também ficou acima da mediana, de 3,96% (3,90% a 4,38%).