Bolsas de NY iniciam 2025 no vermelho; Tesla despencam 6%

As bolsas de Nova York não sustentaram as altas da abertura e encerraram o primeiro pregão de 2025 no vermelho, com as ações da Tesla despencando cerca de 6%. Investidores ponderaram dados de indústria, emprego e construção dos EUA, que indicaram resiliência da economia americana e sustentam expectativa de ritmo modesto de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed).

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones caiu 0,36%, aos 42.392,27 pontos; o S&P 500 cedeu 0,22%, aos 5.868,55 pontos; e o Nasdaq teve queda de 0,16%, aos 19.280,79 pontos. O VIX, espécie de "termômetro do medo" em Wall Street, subia 3,34%, a 17,93 pontos, no final da jornada.