3ª prévia do Ibovespa adiciona Marcopolo e retira Eztec e Alpargatas

A B3 excluiu a ação ordinária da Eztec e a preferencial da Alpargatas, mas incluiu os papéis preferenciais da Marcopolo na terceira prévia da carteira teórica do Índice Bovespa, válida para o período de janeiro a abril de 2025. Marcopolo entra com peso de 0,250%. Os cinco ativos que apresentaram maior peso na composição do índice foram: Vale ON (11,889%), Petrobras PN (8,184%), Itaú PN (7,513%), Petrobras ON (4,536%) e Banco do Brasil ON (3,506%). Vale destacar que a Weg está com peso de 3,347%. Ao todo são 87 ativos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos como negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano); movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período; e estar entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), que mede o volume negociado por um ativo na bolsa. Além disso, não pode ser penny stock (ação negociada por valor abaixo de R$ 1,00).

A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor. Veja a carteira na íntegra:

3 Previa do IBOVESPA com o PREGAO de 30/12/2024 para JANEIRO a ABRIL de 2025 COD. ACAO TIPO QTDE. TEORICA PART. % ALOS3 ALLOS ON EJ NM 476.976.044 0,440

ABEV3 AMBEV S/A ON EDJ 4.394.835.131 2,633 ASAI3 ASSAI ON NM 1.345.832.968 0,386 AURE3 AUREN ON NM 323.738.747 0,144

AMOB3 AUTOMOB ON NM 533.959.816 0,009 AZUL4 AZUL PN N2 326.872.005 0,059 AZZA3 AZZAS 2154 ON NM 136.643.320 0,206