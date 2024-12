Bolsas da Europa têm viés de alta na 1° etapa do último pregão do ano, com liquidez comprimida

São Paulo, 31/12/2024 - O sinal positivo predomina entre as bolsas da Europa que abriram hoje, em um pregão encurtado que apresenta menor liquidez na véspera do Ano Novo.

"Os volumes de negócios são baixos, todos - ou quase todos - estão de férias e os menores movimentos no mercado levam a uma ação de preço exagerada", afirma a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank.

No horário citado acima, a Bolsa de Londres subia 0,48%, Paris perdia 0,41% e Lisboa recuava 0,63%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,0409, mas a libra recuava a US$ 1,2537.

