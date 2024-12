Planos de saúde devem fechar ano com 51,7 milhões de beneficiários, alta de 1,2% ante 2023

O setor de saúde suplementar deve fechar o ano de 2024 com 51,7 milhões de beneficiários, de acordo com a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde). Se confirmado, o número representará um crescimento de 1,2% em relação a 2023, e será o maior nível da série histórica, iniciada em 2000.

De acordo com a entidade que representa as empresas do setor, o crescimento está ligado à melhoria do emprego e da renda da população ao longo deste ano.