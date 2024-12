Assinatura de posse de Galípolo deve ser no Alvorada, com Lula, por volta das 15h

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que nesta segunda-feira, 30, haverá a declaração de posse do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. De acordo com fontes, a agenda deve ser por volta das 15 horas com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. A declaração de posse de Galípolo deve acontecer em uma reunião com o chefe do Executivo e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Penúltimo dia do ano, a gente não para aqui no Palácio do Planalto. Acompanhando a execução das últimas ações e hoje também têm sanções feitas pelo presidente Lula, tem posse, declarar posse do novo presidente do Banco Central, têm decretos ainda que o presidente precisa assinar", afirmou Padilha em vídeo no Instagram. No último dia 20, Lula publicou um vídeo ao lado de Galípolo e disse que ele será o chefe da autarquia com "mais autonomia" que a instituição já teve. Em uma mensagem de apoio à futura gestão de Galípolo, Lula disse que o futuro presidente do BC assumirá o cargo por uma "relação de confiança minha e de toda a equipe do governo".