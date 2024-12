Susep: CNSP publica resolução para seguro de responsabilidade do transportador de cargas

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou, em reunião realizada na quinta-feira, 26, as diretrizes aplicáveis ao seguro de responsabilidade civil do veículo (RC-V), para contratações ligadas ao transporte rodoviário de cargas.

A resolução segue as direatrizes da lei 14.599, de 2023, que tornou obrigatória a contratação do RC-V no transporte de cargas. Até então, a contratação do seguro era facultativa.