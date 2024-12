Na China, PBoC mira política monetária 'moderadamente relaxada' e yuan estável

O Banco Central da China (PBoC, o BC chinês) pretende implementar uma política monetária "moderadamente relaxada", usar uma variedade de instrumentos de política monetária de forma abrangente e manter "ampla liquidez", segundo o relatório de estabilidade financeira de 2024 do país, divulgado nesta sexta-feira, 27. No documento, o PBoC afirma também que buscará manter a taxa de câmbio do yuan "basicamente estável" e garantir que o avanço do financiamento social e da base monetária fique em linha com metas projetadas de crescimento econômico e de inflação.