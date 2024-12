IPCA-15 sobe 0,34% em dezembro, ante alta de 0,62% em novembro, afirma IBGE

O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,30% a 0,68%, com mediana positiva de 0,45%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o resultado anunciado nesta sexta-feira, o IPCA-15 acumulou um aumento de 4,71% no ano de 2024, de acordo com o IBGE. As projeções iam de avanço de 4,66% a 5,06%, com mediana de 4,82%.