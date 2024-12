IBGE: taxa de desemprego é a menor em toda a série histórica iniciada em 2012

A taxa de desocupação de 6,1% registrada no trimestre terminado em novembro de 2024 foi o menor resultado em toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No trimestre encerrado em outubro de 2024, a taxa foi de 6,2%. No trimestre terminado em novembro de 2023, a taxa estava em 7,5%. População ocupada

O País registrou um recorde de 103,903 milhões de trabalhadores ocupados no trimestre terminado em novembro, segundo os dados Pnad Contínua divulgados nesta sexta-feira, 27.

Houve uma abertura de 1,386 milhão de vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre. Em um ano, o contingente de ocupados aumentou em 3,395 milhões de pessoas. Já a população desocupada diminuiu em 510 mil pessoas em um trimestre, recuo de 7,0%, totalizando 6,770 milhões de desempregados no trimestre até novembro. A população desocupada somou o menor contingente desde o trimestre terminado em dezembro de 2014. Em um ano, 1,432 milhão de pessoas deixaram o desemprego no País, queda de 17,5% no número de pessoas nessa situação. A população inativa somou 66,016 milhões de pessoas no trimestre encerrado em novembro, 510 mil inativos a menos que no trimestre anterior. Em um ano, houve diminuição de 504 mil pessoas na inatividade.