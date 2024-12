Bolsas da Europa operam em alta modesta na volta de feriados, com liquidez restrita

São Paulo, 27/12/2024 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta sexta-feira, após retornarem de dois dias de feriados nesta semana de Natal, com os negócios limitados pela típica liquidez restrita de fim de ano.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 505,06 pontos. Apenas o subíndice do setor petrolífero e de gás subia 0,34%, em meio a uma leve tendência de alta do petróleo.

Com agenda vazia na Europa e bastante limitada nos Estados Unidos, investidores observam dados da China que mostraram queda mais lenta no lucro industrial da segunda maior economia do mundo. O indicador veio um dia após o Banco Mundial elevar suas projeções para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) chinês em 2024 e 2025.

Às 6h37 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,06%, a de Paris avançava 0,56% e a de Frankfurt se valorizava 0,35%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,60%, 0,18% e 0,13%, respectivamente.

