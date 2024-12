Apple pode se tornar a primeira com valor de US$ 4 trilhões e foco em IA é chave para ir além

A Apple pode ser a primeira empresa a atingir o marco de capitalização de mercado de US$ 4 trilhões, superando outros gigantes da tecnologia que apresentam crescimento mais rápido. Os investidores estão de olho na fabricante do iPhone, à medida que seu valor de mercado se aproxima do valor de US$ 4 trilhões. Atingir isso seria monumental, já que nenhuma outra empresa teve um valor de mercado tão grande.

As ações da Apple caíam 2,3%, para US$ 253,32, perto das 14h13 (de Brasília). As ações precisam chegar a US$ 264,623 para que a Apple atinja um valor de mercado de US$ 4 trilhões.

O caminho para US$ 4 trilhões nem sempre estava telegrafado para este ano. No início de 2024, as ações da Apple lutavam para acompanhar seus pares do bloco "Sete Magníficas". Enquanto os investidores compravam ações expostas à inteligência artificial generativa, as ações da Apple ficaram para trás, pois a empresa manteve seus projetos de IA em segredo. Só em junho é que a companhia, finalmente, anunciou iniciativas de geração de IA na Worldwide Developers Conference. Desde então, ocorreram idas e vindas sobre o quão entusiasmados os investidores deveriam estar em relação ao futuro da inteligência artificial da Apple. O lançamento do Apple Intelligence - o software de IA da própria empresa - tem sido lento, e Wall Street ainda está aguardando dados que mostrem que um grande ciclo de atualização do iPhone para obter acesso a esse software já começou. Grande parte da recuperação das ações nas últimas semanas pode ser atribuída a investidores que apostam na integração em massa da Apple Intelligence no futuro. O analista do JPMorgan, Samik Chatterjee, escreveu em nota no início deste mês que o lançamento do iPhone 17 tem o potencial de impulsionar as vendas do iPhone de 230 milhões de unidades no ano fiscal de 2025 da Apple para 251 milhões no ano fiscal de 2026. Ele avalia as ações da Apple com recomendação de peso acima da média (overweight) com um preço-alvo de US$ 265.

O crescimento das receitas da Apple tem sido muito mais lento do que o de outros gigantes da tecnologia, que também estão atingindo altos patamares de capitalização de mercado. A fabricante de semicondutores Nvidia tem um valor de mercado de US$ 3,33 trilhões, enquanto a Microsoft está com US$ 3,19 trilhões. A receita fiscal de 2024 da Apple de US$ 391 bilhões aumentou 2% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, a receita da Nvidia de US$ 60,9 bilhões saltou 126% em relação ao ano anterior, enquanto a receita da Microsoft de US$ 245,1 bilhões avançou 16% ano a ano. E embora seja possível que as ações e a capitalização de mercado da Apple continuem a subir no próximo ano, as ações também podem recuar. As ações estão sendo negociadas atualmente a 34,1 vezes os lucros esperados para os próximos 12 meses. Isso é 26,5 vezes superior à média de cinco anos. Com as ações com uma avaliação tão elevada, os investidores não tolerarão ganhos meramente adequados. A Apple terá de superar as estimativas e mostrar que a demanda dos clientes é forte e crescente. Isso é possível, mas o cenário econômico geral é que os consumidores continuam a se sentir pressionados pelos preços elevados.