Na contramão dos juros futuros, Ibovespa obtém leve alta de 0,26%, a 121 mil

Desde que mergulhou 3,15% no fechamento de 18 de dezembro, saindo então da linha dos 124 mil para a dos 120 mil pontos, o Ibovespa tem oscilado em margem mais estreita, limitada aos 122 mil, marca vista no encerramento do dia 20, sexta-feira passada. Hoje, faltando duas sessões para o fim do ano, reconquistou por pouco um degrau, aos 121.077,50 pontos, em leve alta de 0,26%, apesar do avanço da curva do DI ante a tensão entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso em torno da liberação de emendas parlamentares - que pode se espraiar a 2025 e afetar a votação de matérias ainda pendentes, e importantes, como o Orçamento federal.

Desde a queda no dia 18, em que cedeu quase 4 mil pontos, o Ibovespa colheu três ganhos e uma perda, mas segue no negativo no mês (-3,65%) e muito distante de zerar as perdas do ano (-9,77%). Hoje, o índice da B3 oscilou dos 120.427,86 aos 121.611,92 pontos, com abertura aos 120.766,57. O giro ficou em R$ 16,2 bilhões na sessão, em que o Ibovespa contou com o apoio das ações de maior liquidez e participação relativa no índice, como Vale (ON +0,29%) e Petrobras (ON +1,26%, na máxima do dia no fechamento; PN +0,39%), além das de grandes bancos (Itaú PN +0,65%; Bradesco ON +1,13%, PN +0,78%; Santander Unit +0,98%; BB ON +1,17%).