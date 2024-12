Moedas globais: dólar opera sem sinal único, com agenda esvaziada e iene sob pressão por BoJ

O dólar operou sem sinal único nesta quarta-feira, 26, recuando ante o euro, mas avançando contra a libra, e, especialmente o iene. O dia contou com liquidez limitada devido aos feriados de final de ano, assim como com uma agenda esvaziada. No caso da moeda japonesa, o ativo segue sob pressão diante das perspectivas de um Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) mantendo uma postura mais acomodatícia que a dos pares. Neste sentido, o destaque da sessão foi a lira turca, que operou em dia de decisão de política monetária do Banco Central da Turquia, que foi a última do ano entre as principais autoridades.

No noticiário, o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 1.000 na semana encerrada em 21 de dezembro, para 219 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país hoje. O resultado veio abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam 223 mil solicitações. Na visão do Jefferies, para o Federal Reserve (Fed), é claro que os dirigentes estão mais preocupados com a saúde do mercado de trabalho do que no ano passado e no ano anterior. "Não pensamos que os dados desta semana irão mexer com qualquer um deles, mas mais impressões em linha com o tom dos dados desta semana podem motivar os dovish do Comitê a falarem", avalia.