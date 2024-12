Eletrobras conclui modernização de R$ 22,3 mi da subestação Santo Ângelo, no RS

A Eletrobras informou nesta quinta-feira, 26, que concluiu as obras de modernização da subestação Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, onde foram investidos R$ 22,3 milhões. O objetivo foi ampliar a eficiência e a segurança da operação do sistema de transmissão da região da Missões, no noroeste do Estado, disse a companhia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O trabalho coordenado entre diferentes áreas viabilizou a substituição de mais de 40 equipamentos na Subestação Santo Ângelo, proporcionando ainda mais confiabilidade ao sistema de transmissão do noroeste gaúcho. A execução das obras civis e as montagens eletromecânicas associadas à modernização do empreendimento foram marcados pela qualidade técnica e pelo comprometimento do nosso time com as diretrizes de segurança no canteiro de obras", destacou em nota o gerente de Implantação de Transmissão da Eletrobras CGT Eletrosul, Patrick Cardoso.