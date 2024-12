Com liquidez reduzida, juros futuros sobem de olho em cena política

No meio da tarde, o mercado chegou a experimentar um certo alívio, na esteira do arrefecimento das taxas dos Treasuries, com o retorno dos papéis de 2 e 30 anos passando a operar em terreno negativo. Mas o caldo voltou a entornar nos minutos finais da sessão, sem que operadores tenham identificado um gatilho específico. A liquidez reduzida, contudo, tende a exacerbar movimentos tanto para cima quanto para baixo.

Em meio ao desconforto fiscal doméstico, que ganhou um novo capítulo nesta semana com a chamada "crise das emendas", os juros futuros encerraram a primeira sessão após o feriado de Natal em alta firme, com avanço de mais de 30 pontos nos vértices mais longos.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 15,41%, de 15,246% no ajuste anterior. Após máxima a 15,755%, DI para janeiro de 2027 terminou em 15,70% (de 15,454%). Já o contrato de DI para janeiro de 2029 subiu de 14,999% para 15,41% com máxima a 15,425%.

Com a agenda esvaziada, as atenções se voltaram aos atritos entre Judiciário e Legislativo e seus reflexos potenciais no andamento de projetos do governo no Congresso. A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira, 23, de suspender o pagamento de emendas parlamentares pode ameaçar até a votação do Orçamento de 2025.

Pela manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou reunião com lideranças hoje à tarde para debater o tema das emendas. O relator do Orçamento, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), avisou: a peça orçamentária vai ao plenário apenas quando as regras de emendas estiverem pacificadas.

À tarde, em entrevista à CNN Brasil, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tentou aplacar os ânimos e disse que há expectativa de votar o Orçamento de 2025 até março do próximo ano. Por volta das 16h30, o Broadcast informou que Lira estava reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Alvorada.