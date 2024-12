Chinesa Alibaba e sul-coreana E-Mart planejam joint venture de compras online

A joint venture será lançada em 2025, mas as duas plataformas funcionarão de forma independente, disse o Shinsegae, controlador da E-mart, em um comunicado separado.

A gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba Group Holding e a varejista sul-coreana E-mart planejam criar uma joint venture de compras online. Alibaba e E-mart combinarão os ativos de suas plataformas de comércio eletrônico separadas, AliExpress Korea e Gmarket, para formar uma joint venture 50%/50%, disse o E-mart em um documento regulatório na quinta-feira.

Shinsegae e E-mart disseram que esperam que a cooperação com o Alibaba ajude a melhorar seus serviços Gmarket e a experiência do cliente no competitivo mercado de comércio eletrônico.