China revisa PIB de 2023 para cima, a US$ 17,73 trilhões

A China elevou o cálculo de seu Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 em 2,7%, a 129,4 trilhões de yuans, valor equivalente a US$ 17,73 trilhões, afirmou o chefe do escritório de estatísticas do país em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 26.

Não há detalhes de como a revisão pode afetar o PIB real da China, que exclui os efeitos de variações de preços. Em janeiro, a China havia divulgado alta de 5,2% do PIB de 2023.