BC da Turquia corta taxa básica de juros em 2,5 pontos porcentuais, a 47,50%

"A postura monetária rígida será mantida até que um declínio significativo e sustentado na tendência subjacente da inflação mensal seja observado e as expectativas de inflação convirjam para o intervalo de previsão projetado", explica.

Em comunicado, a instituição revela que os indicadores do último trimestre sugerem que a demanda doméstica, em níveis desinflacionários, continua a desacelerar. No entanto, o BC turco explica que por mais que as expectativas de inflação e o "comportamento" dos preços tenham uma tendência de melhora, eles continuam a representar riscos para o processo de desinflação.