FGV/André Braz: alimentação deve seguir pressionada no início de 2025, por alimentos in natura

O economista e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas, André Braz, observa que o grupo de Alimentação deve seguir pressionado para cima no começo de 2025, mantendo variações acima de 1%, devido à sazonalidade dos alimentos in natura.

"Normalmente, os volumes de chuva mais elevados - como os previstos para 2025 - não contribuem bem para safras robustas de alimentos in natura", explica Braz. "Apesar de eles pesarem pouco no grupo, as altas que apresentam entre janeiro e março são fortes. Isso deve aparecer de alguma forma no IPC-S das próximas leituras."