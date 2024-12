BC/Renato Baldini: déficit anual de serviços em novembro sobe 24,6%, maior da série para o mês

O chefe-adjunto do departamento de estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, disse que o déficit de US$ 4,664 bilhões da conta de serviços em novembro é o maior para o mês na série histórica do balanço de pagamentos. O aumento das importações brasileiras tem se refletido na conta de transportes, que teve déficit de US$ 1,523 bilhão.

Baldini também destacou que a receita com viagens internacionais de janeiro a novembro deste ano, de US$ 616 milhões, é a maior para o período desde 1995. A despesa do País com juros no mês passado, de US$ 1,621 bilhões, foi a maior para o mês desde 2017.