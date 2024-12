BNDES aprova financiamento de R$ 94,8 mi para compra de ônibus elétricos para SP

Deste montante, R$ 49,8 milhões são do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e outros R$ 45 milhões virão do Fundo Clima.

No fim do mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um pacote de investimentos de R$ 10 bilhões para o Estado de São Paulo, financiados pelo BNDES. O pacote inclui projetos como o trem InterCidades entre São Paulo e Campinas, a expansão da Linha 2-Verde do Metrô, o trecho norte do Rodoanel e a aquisição de ônibus elétricos para a capital.

No total, serão R$ 2,5 bilhões destinados à compra de 1.300 ônibus elétricos de fabricação nacional para a Prefeitura de São Paulo.

Além de São Paulo, o BNDES já havia aprovado no início deste mês um financiamento de R$ 380 milhões para a prefeitura de Curitiba comprar 54 ônibus elétricos. Os recursos também são oriundos do Fundo Clima.

A operação, segundo o banco, ocorre dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), no seu eixo de investimentos "Cidades Sustentáveis e Resilientes - Mobilidade Urbana Sustentável". No fim de 2023, o Novo PAC abriu seleção para Estados e municípios enviarem propostas para aquisição de ônibus no âmbito do Refrota.