Neurotech: Busca por crédito acelera em outubro, com 1ª expansão interanual de 2024

A busca por financiamento no Brasil registrou em outubro a primeira alta interanual de 2024. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) apresentou crescimento de 15% em outubro em relação a igual mês de 2023. Além disso, houve expansão de 19% no confronto com setembro deste ano. Naquele mês, o INDC - que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços no País - caiu 5%.

A categoria que engloba bancos e demais instituições financeiras foi a que teve o maior avanço em outubro ante o mesmo mês do ano passado, de 28%. Na sequência, aparece o setor de serviços, com alta de 25% na procura por financiamento. Já o INDC do varejo sofreu queda de 9% no décimo mês de 2024 no confronto com igual período de 2023.