EUA: juros dos Treasuries voltam a subir com receio de inflação e debate sobre teto da dívida

O rendimento da T-Note de 10 anos - uma referência que define as taxas de juros sobre hipotecas e cartões de crédito - subiu para perto de 4,6% durante as negociações intradiárias de quinta-feira.

Os investidores em títulos do Tesouro abandonaram os papéis de longo prazo quando o Federal Reserve baixou as taxas de juro este ano. Mas agora o Fed reverteu as suas expectativas de cortes nas taxas em 2025 e os investidores continuam a fugir da dívida de 10 anos. O que acontece?

O aumento dos rendimentos é má notícia para detentores de títulos existentes porque sinaliza que os investidores no mercado estão vendendo papéis, o que faz com que o valor dos títulos recue. Os rendimentos e os preços dos títulos movem-se em direções opostas.

Os títulos tiveram um dia feio depois que o Fed cortou as taxas de juros na quarta-feira, mas sinalizou que é provável que reduza as taxas menos do que o previsto no próximo ano. A estimativa mediana das autoridades do Fed para a taxa dos Fed funds no final de 2025 apontou para dois cortes de 25 pontos no próximo ano, em comparação com quatro projetados anteriormente.

Isso deveria ter sido uma boa notícia porque os cortes anteriores das taxas do Fed aumentavam a preocupação com a inflação. Os rendimentos dos títulos subiram desde o ponto mais baixo de 3,6% em setembro porque a Fed cortou as taxas apesar de a economia estar forte.

Tendo em conta tudo isto, menos cortes deveriam ter sido uma boa notícia para o mercado de títulos, reduzindo os rendimentos. Mas, em vez disso, os investidores exigem rendimentos mais elevados porque o problema subjacente da inflação só se tornou mais preocupante.