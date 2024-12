'Não posso dizer que os últimos 6 anos foram calmos', diz Campos Neto em live de despedida

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que os quase seis anos da sua gestão à frente da autarquia foram marcados por vários desafios na condução da política monetária. Em uma live de despedida realizada nesta sexta-feira, 20, no canal do BC, ele recordou os impactos da pandemia de covid-19 e de outros acontecimentos desde 2019.

Campos Neto recordou que foi o primeiro membro do governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) a alertar sobre os impactos da pandemia na economia, devido a conversas com outros BCs.

"O Brasil passou muito bem pela pandemia, muito melhor do que vários países, com crédito crescendo dois dígitos durante toda a pandemia", afirmou o presidente do BC. "E, em algum momento, também eu acho que o Banco Central do Brasil enxergou o problema um pouco antes dos outros, ou seja, foi muito capaz de prever o que vinha acontecendo, que era todo esse avalanche de medidas tanto fiscais, quanto monetárias, de enfrentamento à pandemia teriam resultado inflacionário."

Campos Neto citou a conquista da autonomia institucional como uma das principais mudanças na instituição durante a sua gestão, iniciada em 2019. O banqueiro central disse que esse processo representou um ganho institucional, mas ainda não está terminado.

"Acho que coloca a instituição à frente das pessoas, à frente da ideologia, à frente dos governos, à frente do tempo político, com um tempo diferente do tempo político, com um tempo institucional mais adequado às características necessárias para o cumprimento das nossas missões", disse o presidente do BC, acrescentando que o valor da autonomia foi demonstrado durante a transição no comando da autarquia.

A autonomia operacional do BC foi uma bandeira da gestão de Campos Neto, que tomou para si a tarefa de articular com parlamentares a aprovação da medida. Mesmo assim, o banqueiro central não conseguiu avançar na autonomia financeira. Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema está parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ).