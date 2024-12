Haddad tem café de fim de ano com jornalistas nesta sexta-feira em Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai promover nesta sexta-feira, 20, um café de fim de ano com jornalistas que cobrem a pasta. A previsão é de que o encontro acontece das 9h às 11h na sede da Fazenda em Brasília. Por enquanto, esse é o único compromisso na agenda de Haddad nesta sexta-feira. Após essa agenda, há expectativa de que Haddad se junte a outros ministros em reunião no Palácio do Alvorada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.