Haddad: reforma da renda não foi enviada em 2024 porque precisa recalibragem no IRPJ

O ministro argumentou que, de qualquer maneira, o plano não era votar o projeto neste ano. "Não tínhamos a pretensão de votar a reforma da renda em uma semana. A ideia é usar 2025 para abrir debate sobre IR que vai passar por outros temas também, não é só isenção, uma série de outras coisas precisam ser consideradas", disse Haddad, reforçando que a equipe busca neutralidade fiscal e que a arrecadação do imposto de renda - somada de pessoa física e de pessoa jurídica - permaneça estável. "O objetivo é corrigir distorções do sistema", afirmou.

Haddad disse que no caso da renda, deve ser enviado mais de um projeto, especialmente por não exigir uma emenda à Constituição. "Nada impede de que eles possam ir juntos. No caso da renda, são abordagens diferentes de um mesmo tema. Mas é mais complexo. No caso do consumo ou fazia uma reforma global ou não fazia. No caso da renda, é possível corrigir distorções setorialmente", respondeu durante café da manhã com jornalistas nesta sexta-feira, 20.

O ministro ainda argumentou que a preocupação com as contas públicas é "tanta" que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para firmar um acordo de que a reforma da renda só será feita sob condição de neutralidade. "Se governo firmou acordo com líderes de partido, esse acordo vale", disse ao responder sobre o risco de mudanças no Congresso

Haddad disse que, além da neutralidade, Lula pediu atenção com a justiça tributária, com a aplicação de critérios transparentes. Questionado ainda se poderia dar mais detalhes sobre as mudanças no modelo de IR, o ministro disse não ser possível, com o intuito de evitar ruídos. Segundo ele, desde que houve a confusão a partir dos "ruídos" envolvendo o imposto de renda, o tema retornou para a Fazenda para refazer as contas e evitar problemas.

Agenda em 2025