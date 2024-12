Haddad diz ter relação muito próxima com Lula e que hoje há mais consenso sobre questão fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 20, que tem uma relação de muita proximidade com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e que a incumbência do governo não é simples, inclusive no ajuste fiscal. "Tem uma disputa sobre o ajuste. Eu diria que hoje há mais consenso do que há um ano atrás sobre o que deve ser feito", disse.

Haddad também classificou o presidente como "muito generoso" com a equipe, e que não vê alguém no governo com dificuldades de interação com Lula. "É uma confraternização de fim de ano [sobre o almoço marcado para esta sexta]. O presidente é muito generoso com a equipe. Dá os recados dele, do jeito dele, sempre muito afável. Não vejo ninguém com dificuldade de interação com o presidente, muito tranquila a interação com ele", disse.

Em relação ao ajuste fiscal, o ministro avaliou ser natural que haja disputa entre grupos de privilegiados que tentam mantê-los e que esses grupos têm ascendência em Brasília, o que faz com que os ajustes acabem sendo feitos na parte mais fraca da sociedade. Por isso, o governo tenta fazer um ajuste mais amplo. "Tem que ser todo mundo mesmo", disse.

Ele comentou que o lado privilegiado costuma dizer que não aceitarão mais impostos, mas geralmente porque eles próprios não pagam. "Ninguém está aumentando imposto, não criamos imposto e não aumentamos alíquota. Quem não paga quer continuar não pagando, e essa pessoa tem poder. Quem conseguiu um privilégio em Brasília tem a mesma força para impedir que ele seja revisto", disse Haddad, segundo quem decidiu adotar o caminho mais difícil e que considera mais justo, que é fazer quem não paga, pagar.