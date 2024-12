Haddad diz que gostaria que Congresso deliberasse sobre Orçamento ainda este ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que gostaria que o Congresso Nacional pudesse deliberar sobre o orçamento de 2025 ainda esse ano. "Mas não sei, não posso exigir mais que a capacidade de entrega do Congresso. O Congresso trabalhou dia e noite para poder fechar [o pacote], condição sem a qual a votação do orçamento era impossível, como vai votar sem saber o impacto do pacote sobre as rubricas", afirmou Haddad durante café da manhã com jornalistas nesta sexta-feira, 20. Na quinta-feira, o relator da proposta orçamentária, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), disse que a apreciação do texto ficaria para 2025, após o recesso parlamentar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, como a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias já foi aprovada, vale a regra de execução provisória do orçamento, com a liberação de 1/12 do previsto para o ano até a aprovação da lei.